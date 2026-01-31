Liverpool rozmawia z włoskim gigantem. Pomocnik blisko transferu do Serie A

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Inter chce wypożyczyć Curtisa Jonesa

Liverpool podczas letniego okna transferowego wydał na nowych zawodników blisko 500 milionów euro, jednak w połowie sezonu obecni mistrzowie Anglii nie planują głośnych ruchów. Jeden z piłkarzy The Reds znalazł się na celowniku giganta. Jak informuje Fabrizio Romano, Inter Mediolan rozpoczął rozmowy z The Reds na temat Curtisa Jonesa.

Włoski klub chce wzmocnić linię pomocy przed decydującą fazą sezonu 2025/26 i rozważa wypożyczenie 25-letniego pomocnika z opcją wykupu. Taki ruch wpisuje się w ambitne plany Nerazzurrich, którzy walczą zarówno o mistrzostwo Serie A, jak i o sukces w Lidze Mistrzów.

Transfer Anglika jest częścią większego efektu domina. Jego przyjście do Mediolanu uzależnione jest od potencjalnego odejścia Davide Frattesiego, którym poważnie interesuje się Nottingham Forest. Według Romano negocjacje między klubami już trwają, a angielski zespół oczekuje na decyzję Interu.

Dla samego Jonesa perspektywa gry na San Siro może być bardzo atrakcyjna. W trwającym sezonie pod wodzą Arne Slota pomocnik rozegrał 29 spotkań i zanotował jedną asystę. W ostatnim czasie 25-latek wzbudził również zainteresowanie Tottenhamu Hotspur.

Wychowanek Liverpoolu ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku, a według portalu Transfermarkt.de jest wyceniany na 40 milionów euro. Jones ma także na koncie sześć występów w reprezentacji Anglii. Inter po 22. kolejkach jest liderem Serie A. Zespół prowadzony przez Cristiana Chivu pozostaje niepokonany w ligowych rozgrywkach od końca listopada, kiedy to przegrał w derbach z Milanem (0:1).