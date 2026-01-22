Tottenham Hotspur poluje na pomocnika Liverpoolu. Gigant rozważa ofertę

Tottenham Hotspur od dłuższego czasu uważnie obserwuje sytuację Curtisa Jonesa w Liverpoolu - przekazał "Daily Mail". Londyńczycy jednak nie zdecydowali się na podjęcie rozmów z mistrzami Anglii.

Curtis Jones obserwowany przez Tottenham

Tottenham Hotspur jest aktywny podczas zimowego okna transferowego. Londyński klub sprowadził Conora Gallaghera z Atletico Madryt, płacąc za byłego zawodnika Chelsea 40 milionów euro. Angielski pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku. Do klubu wrócił także Manor Solomon po zakończeniu wypożyczenia w Villarrealu, lecz skrzydłowy został natychmiast ponownie wypożyczony, tym razem do Fiorentiny.

Problemy Spurs w środku pola nie zniknęły. Kontuzje po raz kolejny obnażyły braki kadrowe, a sytuacja zdrowotna kluczowych zawodników budzi niepokój sztabu szkoleniowego. Najnowszym ciosem jest uraz Joao Palhinhy, który może wykluczyć go z gry na kilka tygodni.

Jak informuje „Daily Mail”, Tottenham uważnie monitoruje sytuację Curtisa Jonesa z Liverpoolu. 24-letni pomocnik rozgrywa solidny sezon w barwach The Reds. Na ten moment nie doszło jednak do żadnych rozmów między klubami, a Spurs jedynie przyglądają się rozwojowi zawodnika.

Ewentualny transfer wydaje się obecnie bardzo trudny do zrealizowania. Arne Slot wysoko ceni Jonesa. Mistrzowie Anglii nie zamierzają łatwo rozstawać się ze swoim wychowankiem i według doniesień rozważyliby sprzedaż jedynie w przypadku wyjątkowej oferty.

Sześciokrotny reprezentant Anglii ma ważny kontrakt z Liverpoolem do czerwca 2027 roku, a jego przyszłość na Anfield może zależeć od rozmów dotyczących nowej umowy. W bieżącym sezonie Curtis Jones rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach, notując jedną asystę.