Lewy obrońca Liverpoolu w drodze do Romy. Transfer na ostatniej prostej

AS Roma jest w trakcie finalizowania spraw związanych z transferem Kostasa Tsimikasa. Konkretne informacje na temat tego ruchu przekazał dziennikarz Nicolo Schira na platformie X.

fot. Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Kostas Tsimikas zamieni Liverpool na Romę

AS Roma pod dowództwem Gian Piero Gasperiniego zaczyna nową erę w historii klubu. Tymczasem ciekawe wieści na temat zbliżającego się transferu do Giallorossich przekazał w swoich mediach społecznościowych dziennikarz Nicolo Schira.

Znany insider ujawnił, że włoski klub przeprowadził pomyślne negocjacje w sprawie transferu 29-letniego zawodnika. Kostas Tsimikas ma trafić do Romy na wypożyczenie z opcją transferu definitywnego. Sam zawodnik ma natomiast już zawarte porozumienie z klubem ze Stadio Olimpico, które ma obowiązywać do 2029 roku.

41-krotny reprezentant Grecji trafił do Liverpoolu w sierpniu 2020 roku z Olympiakosu. Angielski klub wyłożył na transakcję 13 milionów euro. W tym sezonie Tsimikas nie wystąpił jeszcze ani w jednym spotkaniu Premier League. Ogólnie natomiast Grek rozegrał łącznie 115 meczów w barwach The Reds, notując 18 asyst.

Jeżeli transakcja z udziałem zawodnika dojdzie do skutku, Tsimikas wzmocni lewą obronę Romy. Na dzisiaj na podobnej pozycji w ekipie z Rzymu rywalizować mogą Angelino oraz Anass Salah-Edine.

Roma rozpoczęła nową kampanię Serie A od zwycięstwa. Giallorossi pokonali Bolognę po trafieniu Wesleya Franki. Z kolei już w najbliższą sobotę rzymianie wystąpią w meczu drugiej kolejki ligi włoskiej. Roma zmierzy się w roli gościa z Pisą.

