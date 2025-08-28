Christopher Nkunku zmieni Premier League na Serie A? Porozumienie osiągnięte

Christopher Nkunku jest coraz bliżej odejścia z Chelsea. Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał na platformie X, że zawodnik osiągnął porozumienie z potencjalnym nowym klubem.

fot. DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Christopher Nkunku blisko transferu do AC Milan

Christopher Nkunku najprawdopodobniej zamieni Premier League na Serie A i trafi pod skrzydła trenera Massimiliano Allegriego. Fabrizio Romano ujawnił, że Francuz doszedł już do porozumienia z AC Milan w sprawie pięcioletniego kontraktu. Wciąż jednak trwają negocjacje między klubami. Włoska ekipa jest gotowa wyłożyć 30 milionów euro, stając się głównym faworytem do pozyskania zawodnika.

Nkunku znajduje się również na radarze Bayernu Monachium, który rozważa jedynie opcję wypożyczenia. Chelsea nie zamierza zgodzić się na takie rozwiązanie.

27-letni zawodnik trafił do klubu z Londynu w lipcu 2023 roku z RB Lipsk. Wcześniej bronił barw Paris Saint-Germain. W obecnym sezonie Premier League jak na razie Nkunku nie miał jeszcze okazji wystąpić, jednak latem uczestniczył w Klubowych Mistrzostwach Świata, rozgrywając na nich sześć spotkań i zdobywając jedną bramkę.

Jeżeli transfer do AC Milan dojdzie do skutku, Nkunku będzie rywalizować o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak Rafael Leão czy Santiago Gimenez. Rossoneri rozpoczęli nowy sezon Serie A od porażki z Cremonese (1:2).

