Barcelona czeka na decyzję. Rashford przerwał milczenie

Marcus Rashford to jeden z tych zawodników FC Barcelony, których przyszłość jest dużą niewiadomą. Anglik ostatnio zabrał głos w sprawie, a cytował go kataloński "Sport".

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford w sprawie swojej przyszłości

Marcus Rashford to zawodnik, który trafił do FC Barcelony latem 2025 roku. Katalończycy zdecydowali się na wypożyczenie piłkarza do końca sezonu 2025/2026, zapewniając sobie jednocześnie możliwość transferu definitywnego. Anglik ostatnio zabrał głos w sprawie swojej przyszłości.

– Moja przyszłość? Chcę zostać w Barcelonie. To mój cel… Niemniej to nie jest powód, dla którego trenuję ciężko i daję z siebie wszystko – powiedział Rashford w rozmowie ze „Sportem”.

– Celem jest zwycięstwo. Barcelona to ogromny i wspaniały klub, stworzony do zdobywania tytułów – zaznaczył Anglik.

28-latek to 68-krotny reprezentant Anglii. Zawodnik w drużynie narodowej zdobył jak na razie 18 bramek. Debiut w reprezentacji Anglii piłkarz zaliczył natomiast dawno temu, bo w maju 2016 roku.

Ostatnio w kontekście piłkarza nie brakowało spekulacji. Między innymi zaczęły pojawiać się informacje o tym, że Rashfordem może interesować się Atletico Madryt. Angielski piłkarz jest związany z Manchesterem United kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2028 roku.

Rashford w tym sezonie wystąpił w 24 spotkaniach, notując siedem trafień i 11 asyst. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć po przerwie świąteczno-noworocznej. Barcelona zmierzy się wówczas z Espanyolem. Spotkanie odbędzie się 3 stycznia o godzinie 21:00.