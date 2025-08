Real poluje na stopera z Liverpoolu. Decyzja piłkarza już zapadła

fot. Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ibrahima Konate chce grać w Realu Madryt

Real Madryt od dłuższego czasu jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Ibrahimy Konate z Liverpoolu. Co prawda w ostatnim czasie nie doszło do żadnych konkretnych ruchów w tej sprawie, jednak nowe wieści na temat nastawienia piłkarza przekazał portal Defensa Central.

Źródło podaje, że Francuz jest bardzo zainteresowany przeprowadzką do drużyny z La Liga. Jasne jest jednak, że Konate nie podpisze kontraktu z Królewskimi co najmniej do stycznia przyszłego roku. Władze Liverpoolu nie chcą dopuścić do powtórki sytuacji z Trentem Alexandrem-Arnoldem, który opuścił klub na zasadzie wolnego transferu. Angielski klub do samego końca będzie próbował przekonać piłkarza do przedłużenia kontraktu, choć wiadomo już, że Konate odrzucił kilka wcześniejszych ofert.

Xabi Alonso miał natomiast poprosić działaczy Realu, aby spróbowali sprowadzić Konate już tego lata. Mimo to przekaz ze strony zarządu był jasny – taki transfer może dojść do skutku dopiero latem przyszłego roku. Madrycki klub planuje bowiem pozyskać zawodnika na zasadzie wolnego transferu.

Konate to 26-latek, którego rynkowa wartość wynosi 60 milionów euro. Obecna umowa 23-krotnego reprezentanta Francji obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Jak dotąd piłkarz rozegrał 132 mecze w barwach Liverpoolu, zdobywając pięć bramek.

