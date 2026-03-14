Liverpool planuje duże ruchy. Na celowniku gwiazdy Realu

Liverpool powoli przygotowuje się do letniego okna transferowego. Tymczasem ciekawe wieści na temat planów transferowych klubu z Anfield przekazał portal TEAMtalk.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool celuje w dwóch zawodników Realu Madryt

Liverpool w tym sezonie nie spełnia pokładanych w nim nadziei. W każdym razie władze klubu cały czas darzą kredytem zaufania trenera Arne Slota. Jednocześnie trwają prace nad wzmocnieniem drużyny w trakcie letniego okna transferowego. Ciekawe wieści przekazał natomiast serwis TEAMtalk.

Źródło podaje, że na celowniku The Reds znaleźli się dwaj zawodnicy, występujący obecnie w Realu Madryt. Pierwszym celem stał się Eduardo Camavinga. Francuski pomocnik mógłby trafić do Liverpoolu latem za 50 milionów euro.

Innym kandydatem do gry w szeregach giganta Premier League jest z kolei Dean Huijsen. Środkowy defensor mógłby kosztować angielską ekipę 70 milionów euro. Reprezentant Hiszpanii dołączył do madryckiej drużyny zeszłego lata z AFC Bournemouth. Real ostatnio ma być natomiast kuszony konkretnymi rozwiązaniami.

Camavinga w tej kampanii wystąpił jak na razie w 31 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Aktualna umowa Francuza z klubem z La Liga obowiązuje do 2029 roku. Huijsen ma natomiast za sobą 29 występów. 20-latek ma umowę ważną z Realem do końca czerwca 2030 roku.

Madrycka ekipa w sobotni wieczór rozegra z kolei kolejne spotkanie w lidze hiszpańskiej w tej kampanii. Zmierzy się w roli gospodarza z Elche CF. Mecz odbędzie się o godzinie 21:00. Real do tej rywalizacji podejdzie po wysokiej wygranej nad Manchester City (3:0).