Liverpool przygotowany na rekordową ofertę. Gwiazdor już wybrał

Liverpool przygotowany jest na złożenie rekordowej oferty za Alezandra Isaka. Gwiazdor Newcastle tylko czeka na możliwość transferu do The Reds, o czym informuje Fabrizio Romano na platformie X (dawniej Twitter).

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Isak wybrał Liverpool, klub gotowy na wielki transfer

Liverpool tego lata jest zdecydowanie najbardziej aktywnym na rynku transferowym klubem w Europie. The Reds do tej pory potwierdzili transfer m.in. Jeremiego Frimponga, Floriana Wirtza oraz Hugo Ekitike, a więc trzech absolutnych gwiazd znanych z boisk niemieckiej Bundesligi. Okazuje się, że to jednak jeszcze nie jest koniec wzmocnień tego lata, bowiem nadal aktualny jest temat pozyskania Alexandra Isaka z ekipy Newcastle United.

O tym, że Szwedzki gwiazdor może trafić na Anfield mówiło się już od jakiegoś czasu, ale teraz jego przenosiny są coraz bliżej finalizacji. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano na platformie X (dawniej Twitter), Liverpool jest gotowy na złożenie rekordowej oferty transferowej za Isaka. Co więcej, sam napastnik już kilka tygodni temu dokonał wyboru i postanowił, że jest chętny na przenosiny do Liverpoolu.

Alexander Isak w minionym sezonie dla zespołu Newcastle rozegrał w sumie 42 mecze, w których zdobył 27 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 120 milionów euro. Umowa 25-letniego reprezentanta Szwecji z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

