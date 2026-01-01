Liverpool planuje transfer napastnika. To będzie głośny powrót do Premier League

10:54, 1. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Anfield Watch

Liverpool planuje transfer napastnika w styczniu. Według doniesień portalu "Anfield Watch:, Ivan Toney z Al-Ahli znalazł się w kręgu zainteresowań mistrzów Anglii.

Arne Slot
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ivan Toney na liście życzeń Liverpoolu

Liverpool odniósł trzy zwycięstwa z rzędu w Premier League i tym samym Arne Slot skutecznie zażegnał kryzys, który pojawił się kilka tygodni temu. Obrońcy tytułu zajmują obecnie czwarte miejsce w tabeli, a już 1 stycznia zmierzą się z Leeds United w ramach 19. kolejki.

W grudniu na Puchar Narodów Afryki wyjechał Mohamed Salah, a Alexander Isak doznał poważnej kontuzji nogi i przeszedł operację. W związku z tym władze Liverpoolu planują w styczniowym oknie transferowym pozyskać zawodnika, który wzmocni linię ataku w kluczowej fazie sezonu.

Na radarze The Reds znalazł się Ivan Toney, obecnie grający w saudyjskim Al Ahli. 29-latek imponuje skutecznością w obecnym sezonie. W 21 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył 14 bramek. Toney doskonale zna realia Premier League. W angielskiej elicie Toney występował w Brentfordzie i Newcastle United.

7-krotny reprezentant Anglii w sumie w Premier League strzelił 36 goli w 85 meczach. W ostatnim czasie jego nazwisko łączono także z Chelsea i Tottenhamem Hotspur. Kontrakt Toneya w Arabii Saudyjskiej obowiązuje do czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt.de wycenia go na około 20 milionów euro.

