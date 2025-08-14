FC Barcelona rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami. Jak się okazuje, Duma Katalonii może przeprowadzić hit transferowy. Na ich celowniku znalazł się Ibrahima Konate z Liverpoolu - podaje "Sempre Barca".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ibrahima Konate wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona już w sobotę rozpocznie ligowe zmagania w sezonie 2025/26. Podopieczni Hansiego Flicka przystąpią do rozgrywek jako mistrzowie Hiszpanii. Duma Katalonii niespecjalnie była aktywna podczas letniego okienka transferowego. W zasadzie klub sprowadził tylko Marcusa Rashforda oraz Joana Garcię. Blaugrana jednak jeszcze może zaskoczyć. Ostatnio wiele mówiło się w mediach również o sytuacji Roberta Lewandowskiego.

Tymczasem z informacji przekazanych przez serwis „Sempre Barca” dowiadujemy się, że FC Barcelona może przeprowadzić wielki transfer. I to prosto z Premier League. W kręgu zainteresowań mistrzów Hiszpanii znalazł się Ibrahima Konate z Liverpoolu. Francuz wkrótce może opuścić The Reds i ponoć jest gotowy rozpocząć przygodę na boiskach La Ligi.

Wspomniane źródła zaznacza, że FC Barcelona przeprowadziła wstępne rozmowy z obozem Ibrahimy Konate. Transfer jednak będzie trudno do zrealizowany dla Dumy Katalonii nie tylko przez kłopoty finansowe, ale również decyzję samego Francuza. Defensor obecnie bowiem nie myśli o transferze i skupia się jedynie na grze w The Reds.

Ibrahima Konate reprezentuje barwy Liverpoolu od 2021 roku, kiedy to dołączył prosto z RB Lipska. Dotychczas reprezentant Francji rozegrał 133 spotkania w barwach The Reds. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć cztery asysty.