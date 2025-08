Liverpool zaoferował ponad 100 mln funtów za Isaka. Jest odpowiedź

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Newcastle odrzuciło ponad 100 mln funtów za Alexandra Isaka

Liverpool, choć wydał ponad 300 milionów euro na nowych zawodników, nie zakończył działań na rynku transferowym. Aktualnie tematem numer jeden jest transfer Alexandra Isaka. Reprezentant Szwecji stał się priorytetem The Reds. Co więcej, napastnik odwzajemnia zainteresowanie, naciskając Newcastle na zmianę klubu. Okazuje się, że pierwsza oferta trafiła już do właścicieli The Magpies.

Najnowsze doniesienia ws. ewentualnego transferu przekazał serwis Sky Sports. Ich zdaniem Liverpool zaproponował Newcastle ponad 100 milionów funtów. Klub z St. James Park kategorycznie odmówił, żądając za swojego piłkarza aż 150 milionów funtów.

Czy Alexander Isak jest wart 150 milionów funtów? TAK

NIE TAK 7%

NIE 93% 43+ Votes

Niewykluczone, że w nadchodzących tygodniach mistrzowie Anglii złożą jeszcze jedną ofertę. Nie wiadomo jednak czy będą w stanie osiągnąć porozumienie z Newcastle. Mało prawdopodobne, aby Sroki obniżyły wymagania finansowe.

Isak trafił do Newcastle w 2022 roku z Realu Sociedad. Wcześniej występował m.in. w Borussii Dortmund i Willem II w Holandii. Łącznie dla klubu z Premier League rozegrał 109 spotkań, w których zdobył 62 bramki i zaliczył 11 asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 120 mln.