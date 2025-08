Lech Poznań może stracić gwiazdę. Kosmiczna oferta na stole

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Afonso Sousa niebawem może zmienić klub

Lech Poznań w środku tygodnia dopełnił formalności i po raz drugi pokonał islandzki Breidablik. W rewanżowym meczu podopieczni Nielsa Frederiksena wygrali (1:0). Kolejnym przeciwnikiem w walce o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie Crvena Zvezda. Na ten moment nie wiadomo czy w spotkaniu zagra Afonso Sousa. Portugalczyk ze względu na uraz opuścił poprzednie trzy spotkania.

Absencja ofensywnego pomocnika może być jednak wywołana nie tylko drobną kontuzją. Z informacji, które przekazał Mateusz Borek z Kanału Sportowego, wynika, że na stole jest kosmiczna oferta za Sousę. Dziennikarz wyraził nadzieję, że mimo to Portugalczyk pomoże drużynie i zagra w starciu z Crveną.

– Mam nadzieję, że pomoże Lechowi w środę. Słyszę, że jest bardzo duże ciśnienie, żeby jednak opuścić Poznań. Są propozycje znad Zatoki, jest kosmiczna oferta, ale nie chciałbym, żeby przedłużał się ten niby “mikrouraz”, którego niby doznał – powiedział Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

Afonso Sousa przeniósł się do Lecha Poznań latem 2022 roku z B-SAD za ponad milion euro. Łącznie w barwach Kolejorza rozegrał 91 spotkań, w których zdobył 20 goli i zaliczył 11 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 5 milionów euro.