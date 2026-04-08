Liverpool obserwuje kolejnego skrzydłowego. Ciekawa opcja na horyzoncie

18:19, 8. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Liverpool wyraził zainteresowanie skrzydłowym TSG Hoffenheim. Jak podaje "Bild", Bazoumana Toure znajduje się na radarze The Reds.

Liverpool kilka dni temu pożegnał się z Pucharem Anglii, wyraźnie przegrywając z Manchesterem City (0:4) na Etihad Stadium. W brytyjskich mediach ponownie pojawiły się spekulacje o możliwym zwolnieniu Arne Slota, który ma trudny sezon na Anfield. Mimo to The Reds wciąż rywalizują w Lidze Mistrzów i w ćwierćfinale rozgrywek zmierzą się z Paris Saint-Germain.

Włodarze angielskiego giganta uważnie obserwują rozwój Bazoumana Toure, który reprezentuje barwy TSG Hoffenheim. Jak donosi niemiecki dziennik „Bild”, Liverpool wysłał w zeszłym miesiącu skautów, by obejrzeli 20-latka w akcji. Zainteresowanie zawodnikiem wzrosło po ogłoszeniu przez Mohameda Salaha, że latem opuści Anfield. Głównym celem giganta jest Yan Diomande z RB Lipsk, jednak pozyskanie Toure może wzmocnić głębię składu.

Skrzydłowy z Wybrzeża Kości Słoniowej strzelił dwa gole i zaliczył 11 asyst w 26 spotkaniach. Jego umiejętności techniczne, dynamika i szybkość sprawiają, że eksperci przewidują jego sukces także w Premier League. Dołączenie do Liverpoolu byłoby dla młodego zawodnika ekscytującym krokiem w karierze.

Nie jest tajemnicą, że Arsenal i Manchester United również monitorują sytuację 20-latka. Serwis Transfermarkt.de wycenia Toure na 35 milionów euro, a jego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku. Liverpool będzie musiał teraz rozważyć swoją strategię transferową, by odpowiednio wzmocnić skrzydła przed kolejnym sezonem.

