Liverpool chce rozbić bank. Szczegóły nowej oferty za Isaka

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

140 milionów funtów za Isaka – Liverpool celuje w rekord transferowy

Liverpool to prawdziwy król polowania w trwającym oknie transferowym. Żadna inna drużyna nie może pochwalić się takimi wzmocnieniami. Za łączną kwotę ponad 300 milionów euro sprowadzono m.in. Floriana Wirtza, Hugo Ekitike czy Jeremiego Frimponga.

Co więcej, transakcja z udziałem Wirtza była rekordową w historii klubu. Do tej pory najdrożej kupionym piłkarzem był Darwin Nunez. Latem 2022 roku za Urugwajczyka zapłacono 85 milionów euro, które trafiło na konto Benfiki. Wszystko wskazuje na to, że reprezentant Niemiec nie nacieszy się z bycia najdroższym zawodnikiem w historii The Reds. Niebawem rekord może przejąć Alexander Isak.

W piątek (1 sierpnia) do Newcastle trafiła pierwsza propozycja za Isaka. Klub z Anfield Road zaproponował ponad 100 milionów funtów, lecz nie zdołał przekonać tym przedstawicieli The Magpies. Z najnowszych ustaleń serwisu daveockop.com wynika, że Liverpool ma w planach złożyć kolejną ofertę. Tym razem ma ona opiewać na 140 milionów funtów, czyli ok. 160 mln euro.

Opłata z góry wyniesie 80 milionów funtów. Natomiast druga rata w przyszłym roku ma wynieść 50 mln plus 10 mln w dodatkach. Warto dodać, że będzie to o 10 milionów funtów mniej, niż żąda Newcastle. Natomiast tak mała różnica nie powinna wpłynąć na niepowodzenie Liverpoolu, który liczy na sfinalizowanie transferu. Warto dodać, że 15% kwoty trafi na konto Realu Sociedad.