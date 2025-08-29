Padło słynne „Here We Go”. Jakub Kiwior zmienia klub

Fabrizio Romano ogłosił już słynne "Here We Go" w sprawie transferu Jakuba Kiwiora. Reprezentant Polski kończy tym samym swoją przygodę z Arsenalem i trafi do klubu z Portugalii.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior zamienia Arsenal na FC Porto

Fabrizio Romano poinformował, że zostały już ustalone warunki transferu Jakuba Kiwiora do nowego klubu. Reprezentant Polski dołączy do FC Porto, gdzie niedawno trafił jego rodak Jan Bednarek.

Znany dziennikarz ujawnił jednocześnie szczegóły transakcji. Polak ma zostać wypożyczony do portugalskiego zespołu za dwa miliony euro z obowiązkiem wykupu.

🚨🐉 Jakub Kiwior to FC Porto, here we go! Deal agreed with Arsenal on loan with obligation to buy.



€2m loan fee, €17m obligation to buy plus add-ons and sell-on clause up to potential fee over €25/27m.



Kiwior scheduled to fly in next 24h as soon as documents are approved. pic.twitter.com/uAtqBDMRcX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Porto będzie musiało wykupić Kiwiora za 17 milionów euro plus bonusy, z klauzulą odsprzedaży, która może podnieść kwotę do ponad 25–27 milionów euro. Polski obrońca ma pojawić się w Porto w ciągu najbliższych 24 godzin, gdy tylko zostaną zatwierdzone dokumenty.

25-letni defensor wyceniany jest obecnie na 28 milionów euro. Zawodnik do Arsenalu trafił w styczniu 2023 roku ze Spezii Calcio za około 20 milionów euro.

Od tamtej pory rozegrał dla londyńskiego klubu 68 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Wcześniej reprezentował takie zespoły jak Žilina, Podbrezová czy Anderlecht.

Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Chrzcicielu Tychy, skąd trafił następnie do GKS-u Tychy. W drużynie narodowej Kiwior rozegrał jak dotąd 35 spotkań i strzelił dwie bramki.

