Liverpool w napięciu. Czy straci kluczowego obrońcę?

Liverpool w trakcie letniego okna transferowego może stracić kilka swoich kluczowych postaci. The Times podał, że w klubie obawiają się odejścia kolejnej gwiazdy.

Źródło: The Times

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Niejasna przyszłość Ibrahima Konate

Liverpool zmierza pewnym krokiem po kolejne mistrzostwo Premier League w historii. W każdym razie kibice The Reds z niepokojem spoglądają na zbliżające letnie okno transferowe, bo może się to wiązać z kilka rozstaniami w klubie z Anfield Road. Wieści w sprawie przekazał The Times.

Już od dłuższego czasu nie brakuje doniesień wiązanych z niejasnym losem takich graczy jak: Mohamed Salah, Virgil Van Dijk i Trent Alexander-Arnold. Tymczasem pojawiły się ciekawe wieści na temat kolejnego gracza. Znany hiszpański serwis o tematyce transferowe twierdzi, że Ibrahima Konate może być kolejnym graczem, który pożegna Liverpool.

25-letni piłkarz ma kontrakt ważny z liderem Premier League do końca czerwca 2026 roku. Niemniej wstępne rozmowy w sprawie przedłużenia umowy nie przebiegają po myśli sterników Liverpoolu. To może zwiastować rozstanie zawodnika z klubem.

Konate to 21-krotny reprezentant Francji, który trafił do ekipy z ligi angielskiej w lipcu 2021 roku z RB Lipsk. Liverpool wyłożył wówczas na transakcję mniej więcej 40 milionów euro. W swoim piłkarskim CV gracz ma też takie kluby jak: Sochaux czy Paris FC.

Zdolny defensor w tym sezonie wystąpił jak na razie w 36 spotkaniach. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył też dwa kluczowe podania. Rynkowa wartość Konate kształtuje się na poziomie 60 milionów euro.

