Liverpool może dopiąć swego. Wielki transfer coraz bliżej

Liverpool jest coraz bliżej sprowadzenia Marca Guehiego. Jak podaje Football Insider, klub z Anfield może pozyskać gwiazdę Crystal Palace już zimą, a nie dopiero po sezonie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Crystal Palace może zaakceptować odejście gwiazdy już zimą

Crystal Palace zaczyna akceptować fakt, że ich Marc Guehi może odejść w styczniowym okienku transferowym. Obecnie władze Orłów są przekonane, że tylko Liverpool jest w stanie spełnić ich oczekiwania finansowe. Klub z Londynu oczekuje około 35 milionów funtów, a The Reds są skłonni zapłacić tę kwotę. W związku z tym wydaje się, że angielski gigant stał się faworytem do pozyskania 25-latka, mimo że Bayern i kilku gigantów też monitorują sytuację stopera.

Kontrakt obrońcy wygasa po sezonie. Według doniesień Crystal Palace doszło do wniosku, że nie chcą stracić go za darmo, tylko wolą wykorzystać ostatnią szansę na zarobek. Liverpool próbował ściągnąć go już latem, ale ostatecznie ruch ten nie doszedł do skutku. Natomiast teraz klub z Anfield może sfinalizować kolejny wielki transfer.

Na dodatek niepewna jest przyszłość Ibrahimy Konate. Obrońca wciąż nie przedłużył umowy z The Reds, a ostatnio jego forma nie była najlepsza. W związku z tym Liverpool zaczyna myśleć o zmianach w defensywie. Jeśli transfer Guehiego dojdzie do skutku, Arne Slot otrzyma gotowego następcę Francuza.

Zobacz także: Liverpool rozważa transfer skrzydłowego. Na stole 80 mln euro