Liverpool rozważa transfer skrzydłowego. Na stole 80 mln euro

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Karim Adeyemi w kręg zainteresowań Liverpoolu

Liverpool rozczarowuje w tym sezonie w pierwszej części rozgrywek Premier League. Po 11. kolejkach podopieczni Arne Slota zajmują dopiero 8. miejsce w tabeli i przegrali już pięć spotkań. The Reds musieli uznać wyższość rywali w prestiżowych starciach z Manchesterem United i Manchesterem City.

W obliczu zbliżającego się okna transferowego, władze klubu planują wzmocnienie linii ofensywnej, a na ich radarze znalazł się Karim Adeyemi z Borussii Dortmund. Według informacji Sachy Tavolieriego, 23-letni skrzydłowy zamierza opuścić Signal Iduna Park, choć włodarze niemieckiego klubu wciąż starają się o przedłużenie jego kontraktu i oferują zawodnikowi korzystne warunki.

Adeyemi ma już na stole konkretną ofertę, ale nalega na wprowadzenie klauzuli odstępnego, co komplikuje negocjacje. Jeśli nie uda się go przekonać do pozostania, najprawdopodobniej dojdzie do jego sprzedaży w przyszłym roku. Niemiec dołączył do Dortmundu z Red Bull Salzburg w 2022 roku.

Co ciekawe, Borussia żąda kwoty w wysokości 70-80 milionów euro. Kontrakt piłkarza obowiązuje do czerwca 2027 roku. W obecnym sezonie Adeyemi rozegrał 14 meczów we wszystkich rozgrywkach dla BVB, zdobywając trzy bramki i notując trzy asysty. Jego potencjał i wszechstronność w ofensywie sprawiają, że pozostaje jednym z najbardziej pożądanych młodych skrzydłowych w Europie.