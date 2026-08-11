Nicolas Jackson może odejść z Chelsea. Padła konkretna oferta

Nicolas Jackson wrócił do Chelsea po okresie wypożyczenia. Jak podaje portal "CaughtOffside", senegalski napastnik jest mocno łączony z Aston Villą.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Aston Villa naciska na transfer Nicolasa Jacksona

Aston Villa nie rezygnuje z pomysłu sprowadzenia Nicolasa Jacksona z Chelsea. Unai Emery chciałby ponownie współpracować z senegalskim napastnikiem. Hiszpański trener uważa, że 25-latek może być bardzo wartościowym wzmocnieniem ofensywy. Oba kluby prowadzą już rozmowy w sprawie potencjalnego transferu.

Jackson wrócił tego lata na Stamford Bridge po wypożyczeniu do Bayernu Monachium. Napastnik znalazł się w planach przygotowań Chelsea do nowego sezonu. Nie oznacza to jednak, że jego przyszłość w Londynie jest przesądzona. Xabi Alonso przebudowuje formację ofensywną. Władze The Blues są gotowe rozważyć oferty za Jacksona.

Emery doskonale zna Jacksona, ponieważ miał okazję pracować z nim podczas pobytu w Villarreal. Senegalczyk potrafi rozciągać defensywę rywala, atakować wolne przestrzenie i angażować się w pressing. Hiszpan liczy, iż Jackson w odpowiednim systemie może ponownie prezentować wysoki poziom.

Na stole pojawiły się dwa możliwe scenariusze. Pierwszym jest transfer definitywny, natomiast drugim wypożyczenie, które mogłoby zostać uzupełnione o opcję lub obowiązek wykupu. Sam fakt prowadzenia rozmów pokazuje jednak, że Jackson pozostaje poważnym celem transferowym Emery’ego. Chelsea ma oczekiwać za napastnika około 60 milionów euro. Sytuację Senegalczyka monitorują również Tottenham Hotspur i Besiktas.