Liverpool złożył ofertę za 130 milionów euro. Gwiazdor jest gotowy do transferu

Liverpool złożył ofertę w wysokości 130 milionów euro za Floriana Wirtza. To nowa propozycja The Reds za gwiazdora, który jest gotowy na transfer do Anglii, o czym informuje David Ornstein z "The Athletic".

Liverpool oferuje 130 milionów za Floriana Wirtza

Liverpool w tym sezonie wygrał mistrzostwo Anglii i ma spore aspiracje przed kolejnym sezonem. Przede wszystkim wydaje się, że fani The Reds liczą na to, że uda się osiągnąć większy sukces w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie de facto będą oni jednym z faworytów do wygrania całej edycji. W Premier League z kolei także będzie walka obronę tytułu, a to zapowiada, że klub z Liverpoolu będzie musiał się mocno wzmocnić tego lata.

Według informacji przekazanych przez Davida Ornsteina z „The Athletic”, Liverpool złożył nową ofertę za Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen. The Reds zaoferowali 130 milionów euro za gwiazdora, który jest gotowy na przenosiny do Anglii. Właściwie czeka on tylko na porozumienie pomiędzy klubami. Wcześniej Liverpool oferował 100 milionów za piłkarza, teraz więc widać znaczącą podwyżkę proponowanej kwoty.

Florian Wirtz w tym sezonie rozegrał w sumie 45 spotkań, w których zdobył 16 goli oraz zanotował 15 asyst. To drugi z rzędu tak dobry sezon Niemca, który wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 140 milionów euro. Jego aktualna umowa z zespołem Aptekarzy wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

