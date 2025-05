Barcelona zdecydowała ws. ter Stegana! To wpłynie na Szczęsnego

Barcelona planuje sprzedać Marca Andre Ter Stegena tego lata. Władze Dumy Katalonii zdecydowały, że uczynią to jeśli do klubu dołączy Joan Garcia, o czym poinformował serwis "El Barça juga" w stacji "RAC1". Stracić na transferze może Wojciech Szczęsny.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marc Andre Ter-Stegen

Barcelona chce sprzedać Ter Stegena

Barcelona tego lata będzie chciała zdecydowanie zmienić swoją kadrę i przeprowadzić w niej małą rewolucję. Do tej pory wydawało się, że władze klubu ze stolicy Katalonii skupią się tylko na transferach do ofensywny i ewentualnie obrony, ale okazuje się, że wielkie zmiany czekają także obsadę bramki, co nie jest dobrą informacją dla Wojciecha Szczęsnego.

Według informacji przekazanych przez program „El Barça juga” ze stacji „RAC1”, Barcelona planuje sprzedać Marca Andre Ter Stegena w najbliższych tygodniach. Wszystko uzależnione jest jednak od transferu Joan Garcii z zespołu Espanyolu. Jeśli uda się sprowadzić 24-letniego bramkarza do Blaugrany, to Ter Stegen zostanie sprzedany. Już kilka dni temu bramkarz poinformował władze Barcelony, że jest gotowy odejść, jeśli taka będzie wola klubu. Z pewnością będzie to mieć wpływ na pozycję Wojciecha Szczęsnego, który może ucierpieć na sprowadzeniu młodszego kolegi i raczej Hansi Flick będzie stawiał na nowego gracza.

Marc Andre Ter Stegen w tym sezonie rozegrał dla Barcelony w sumie dziewięć spotkań. To przez jego kontuzję latem tego roku klub sprowadził Wojciecha Szczęsnego z emerytury. W sumie dla Dumy Katalonii Niemiec rozegrał do tej pory 422 mecze. 33-latek ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 15 milionów euro.

Zobacz także: Nico Williams zaoferował się Barcelonie! Flick długo się nie zastanawiał