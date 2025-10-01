Liverpool dopina kontrakt z gwiazdą. Marzenia Realu Madryt legły w gruzach

Liverpool złożył ofertę nowego kontraktu Ibrahimie Konate. Według informacji "L’Equipe", 26-letni obrońca jest gotów zaakceptować warunki i pozostać na Anfield.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ibrahima Konate ma przedłużyć kontrakt z Liverpoolem

Liverpool wpadł w dołek po fantastycznym początku sezonu 2025/26. Drużyna Arne Slota rozpoczęła rozgrywki od serii siedmiu zwycięstw z rzędu, a później przyszła sensacyjna porażka z Crystal Palace (1:2) na Selhurst Park. Kolejny cios spadł na The Reds w Lidze Mistrzów. W 2. kolejce musieli uznać wyższość Galatasaray po trafieniu Victora Osimhena z rzutu karnego.

Mimo chwilowego kryzysu, na Anfield nie milkną dyskusje dotyczące przyszłości Ibrahimy Konate. Kibice od miesięcy drżą o los francuskiego stopera, który znajduje się na liście życzeń Realu Madryt. Królewscy chcą sprowadzić 26-latka po wygaśnięciu jego obecnego kontraktu. Jednak najnowsze doniesienia sugerują, że ich plany mogą zostać pokrzyżowane.

Jak informuje „L’Equipe”, Liverpool pozostaje zdeterminowany, by zatrzymać Konate. Klub już kilkukrotnie modyfikował swoją ofertę, a najnowsza propozycja trafiła na stół dwa tygodnie temu i obecnie jest przedmiotem intensywnych negocjacji. The Reds są przekonani, że uda się osiągnąć porozumienie. Dla obecnych mistrzów Anglii zatrzymanie reprezentanta Francji jest absolutnym priorytetem.

Konate dołączył do Liverpoolu latem 2021 roku z RB Lipsk za 40 milionów euro. Od tamtej pory stał się filarem defensywy i jednym z najpewniejszych punktów drużyny. Do tej pory rozegrał w barwach The Reds 141 spotkań i zdobył pięć bramek.