Angielski klub gotowy przeznaczyć fortunę na Mbappe

IMAGO / Andy Rowland Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe postawił Paris Saint-Germain pod ścianą. Przyznał, że nie przedłuży z klubem umowy

Wobec tego mistrzowie Francji zamierzają sprzedać swą gwiazdę już teraz

Napastnik od lat łączony jest z Realem Madryt, ale do gry wkroczył też Liverpool

Liverpool przekona PSG i Mbappe ogromną kwotą pieniędzy?

Wydaje się, że jeszcze daleko od końca sagi transferowej z udziałem Kyliana Mbappe. Przypomnijmy tylko, że 24-latek przekazał Paris Saint-Germain, że nie przedłuży wygasającej za rok umowy. To oznacza dla mistrzów Francji jedno: postawili piłkarzowi ultimatum. Albo zmieni zdanie i podpisze nowy kontrakt, albo musi odejść już teraz.

Rzecz jasna, wielkim faworytem do sprowadzenia gwiazdora pozostaje Real Madryt. Królewscy czekają jednak na rozwój wydarzeń; nie chcą dać się oszukać tak, jak doszło do tego rok wcześniej. Tymczasem francuskie Football365, powołując się na agenta FIFA, Marco Kirdemira, przekonuje, iż do gry wszedł także Liverpool. The Reds są skłonni przeznaczyć na Mbappe rekordową kwotę 300 milionów euro. Trudno jednak stwierdzić, jak sam zainteresowany zapatruje się na przejście do drużyny, która rywalizować będzie zaledwie w Lidze Europy.

Mbappe rozegrał w minionym sezonie 43 spotkania. Zanotował w nich 41 bramek i 10 asyst.

