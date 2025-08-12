Liverpool chce sprzedać napastnika. Ligowi rywale wyrazili zainteresowanie

Liverpool chce się pozbyć swojego skrzydłowego. Jak podaje Football Insider zawodnik, który został wyceniony na 20 milionów funtów, znalazł się na radarze dwóch klubów.

Zawodnik Liverpoolu wzbudza zainteresowanie klubów Premier League

Liverpool rozważa sprzedaż Bena Doaka w bieżącym letnim oknie transferowym. Młody skrzydłowy nie ma szans na regularną grę w pierwszym zespole, dlatego klub chce sprzedać 19-latka.

Szkot wzbudził zainteresowanie dwóch klubów Premier League, które są gotów złożyć ofertę. Chodzi o West Ham United oraz Leeds. Według informacji przekazanych przez „Football Insider” potrzebne będzie około 20 milionów funtów, aby dopiąć ten transfer.

Leeds po powrocie do Premier League chce wzmocnić boki pomocy i ataku. Doak jest opisywany jako szybki i utalentowany technicznie zawodnik. Młody skrzydłowy mógłby być wzmocnieniem na lata. Angielski klub dysponuje środkami, żeby sfinalizować transakcję, a jeśli uda się wykorzystać potencjał piłkarza, inwestycja może zwrócić się z nawiązką.

West Ham również szuka wzmocnień do ataku. Młoty planują przebudować swoją ofensywę. Jeśli The Reds otrzymają za młodego reprezentanta Szkocji ofertę, która spełni ich oczekiwania finansowe, temat transferu może zostać szybko zamknięty.

Doak spędził zeszły sezon na wypożyczeniu w Middlesbroughu. W klubie z Championship rozegrał 24 spotkania, w których strzelił trzy bramki i zanotował siedem asyst. Prawoskrzydłowy był także łączony z Bologną FC.

