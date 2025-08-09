Liverpool pożegna niechcianego piłkarza. Zainteresowanie prosto z Serie A

Liverpool robi czystki kadrowe. Lada moment zespół mistrza Premier League powinien opuścić Ben Doak. Szkot może wylądować w Serie A, ponieważ trafił na radar Bologni - informuje Nicolo Schira.

Bologna pyta o Bena Doaka

Liverpool jest niezwykle aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego. Dotychczas mistrzowie Premier League dokonali wielu interesujących wzmocnień. W tym gronie znalazł się choćby Florian Wirtz. Obecnie jednak The Reds skupiają się na odejściach. Klub robi czystki kadrowe i zamierza pozbyć się zawodników, z którymi nie wiąże przyszłości.

Na wylocie z Liverpoolu znajduje się m.in. Ben Doak. Szkot ostatni rok spędził na wypożyczeniu w Middlesbrough. Utalentowany pomocnik wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku transferowym. A najnowsze doniesienia w sprawie jego przyszłości przekazuje Nicolo Schira. Otóż 19-latek może wylądować w Serie A. Znalazł się bowiem na celowniku Bologni.

Włoski dziennikarz przekazał, że klub ze Stadio Renato Dall’Ara zaczął badać temat Bena Doaka. Rossoblu poprosili o zebranie informacji na temat szkockiego skrzydłowego. Do transferu jeszcze daleka droga. Ale niewątpliwie przeprowadzka do Serie A byłaby dla 19-latka dużym krokiem w piłkarskiej karierze.

Ben Doak w minionym sezonie rozegrał 24 spotkania w barwach Middlesbrough. Zawodnik Liverpoolu może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców. Szkot może również pochwalić się siedmioma asystami.

