Liverpool chce gwiazdora Realu Madryt! Wystarczy tylko 50 milionów

16:32, 23. marca 2026
Jakub Fudali
Źródło: CaughtOffside

Liverpool prowadzi w wyścigu o sprowadzenie Eduardo Camavingi. Real Madryt ma oczekiwać za Francuza tylko 50 milionów euro, o czym donosi serwis "CaughtOffside".

Arne Slot
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool sięgnie po Camavingę tylko za 50 milionów?!

Liverpool w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Kampania wchodzi powoli w ostatnią część, a ich sytuacja w ligowej tabeli wygląda bardzo źle i wiele wskazuje na to, że do końca będą walczyli, aby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Nie ma jednak co się dziwić, The Reds grają bardzo słabo i to pomimo wielkich letnich transferów. Dlatego też coraz więcej mówi się o zmianie trenera latem.

Niemniej to nie zmienia wielkich planów transferowych. Drużyna z Anfield znów bowiem chce wydać wiele milionów na rynku transferowym i sprowadzić ciekawych graczy. Według informacji przekazanych przez serwis „CaughtOffside”, Liverpool jest na prowadzeniu w wyścigu o pozyskanie Eduardo Camavingi z Realu Madryt. W tym wyścigu wyprzedzają oni m.in. Chelsea. Co jednak bardzo ciekawe, Królewscy byliby skłonni rozważyć ofertę już w wysokości 50 milionów euro. To wydaje się być bardzo atrakcyjną kwotą.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Eduardo Camavinga w tym sezonie dla Realu Madryt rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie dla zespołu ze stolicy Hiszpanii wystąpił w 214 meczach i sześciokrotnie trafiał do siatki rywali. Francuz wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 50 milionów euro. Na koncie 23-latka jest blisko 30 spotkań w reprezentacji swojego kraju.

Zobacz także: Przyszłość Slota niepewna. Liverpool już ma następcę