Liverpool chce gwiazdora Realu Madryt! Wystarczy tylko 50 milionów

Liverpool sięgnie po Camavingę tylko za 50 milionów?!

Liverpool w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Kampania wchodzi powoli w ostatnią część, a ich sytuacja w ligowej tabeli wygląda bardzo źle i wiele wskazuje na to, że do końca będą walczyli, aby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Nie ma jednak co się dziwić, The Reds grają bardzo słabo i to pomimo wielkich letnich transferów. Dlatego też coraz więcej mówi się o zmianie trenera latem.

Niemniej to nie zmienia wielkich planów transferowych. Drużyna z Anfield znów bowiem chce wydać wiele milionów na rynku transferowym i sprowadzić ciekawych graczy. Według informacji przekazanych przez serwis „CaughtOffside”, Liverpool jest na prowadzeniu w wyścigu o pozyskanie Eduardo Camavingi z Realu Madryt. W tym wyścigu wyprzedzają oni m.in. Chelsea. Co jednak bardzo ciekawe, Królewscy byliby skłonni rozważyć ofertę już w wysokości 50 milionów euro. To wydaje się być bardzo atrakcyjną kwotą.

Eduardo Camavinga w tym sezonie dla Realu Madryt rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie dla zespołu ze stolicy Hiszpanii wystąpił w 214 meczach i sześciokrotnie trafiał do siatki rywali. Francuz wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 50 milionów euro. Na koncie 23-latka jest blisko 30 spotkań w reprezentacji swojego kraju.

