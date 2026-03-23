Przyszłość Slota niepewna. Liverpool już ma następcę

Arne Slot może po sezonie stracić pracę w Liverpoolu. Temat jego przyszłości pozostaje otwarty. W przypadku zwolnienia, na Anfield ma trafić Xabi Alonso - potwierdza "Football Insider".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Alonso faworytem na miejsce Slota. Liverpool wciąż nie zdecydował

Liverpool jest w tym sezonie bardzo nieregularny. Kilka dni temu awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po świetnym meczu z Galatasaray, by kilka dni później przegrać w Premier League z Brighton. Na kilka kolejek przed końcem rozgrywek The Reds zajmują dopiero piątą lokatę w tabeli, więc ich gra w przyszłej edycji Ligi Mistrzów nie jest przesądzona. Oczywiście zakończenie kampanii poza czołową czwórką byłoby wielką porażką, biorąc pod uwagę kwoty, jakie latem Liverpool wydawał na wzmocnienia.

Pod znakiem zapytania wciąż stoi przyszłość Arne Slota na Anfield. Przed końcem sezonu na pewno nie straci pracy, natomiast do rozstania może dojść latem. Liverpool wciąż nie podjął decyzji w jego sprawie, choć kibice uważają, że z nim u sterów będzie już tylko gorzej. Holender pracuje pod dużą presją, a kolejne wpadki wcale mu nie pomagają. Działaczy mocno zaniepokoił występ przeciwko Brighton, bowiem wydawało się, że zespół po ostatnim przełamaniu będzie rósł.

W przypadku zwolnienia Slota, głównym kandydatem na nowego trenera będzie Xabi Alonso. Po odejściu z Realu Madryt Hiszpan postawił sobie za cel poprowadzenie giganta z Anfield. The Reds są zainteresowani tą współpracą i podejmą ją, jeśli Holender ostatecznie się nie sprawdzi.