Liverpool celuje w transfer pomocnika. W grze 60 mln euro

15:57, 4. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  SportsBoom

Liverpool rozważa transfer Malika Tillmana z Bayeru Leverkusen - informuje serwis "SportsBoom". Niemiecki klub wycenia środkowego pomocnika na 60 mln euro.

Arne Slot
PressFocus Na zdjęciu: Arne Slot

Malik Tillman na celowniku Liverpoolu

Liverpool zajmuje dopiero piąte miejsce w tabeli Premier League. W sobotę odpadł z Pucharu Anglii po dotkliwej porażce z Manchesterem City (0:4) na Etihad Stadium w ćwierćfinale rozgrywek. Bohaterem spotkania był Erling Haaland, który popisał się hat-trickiem. Już w najbliższą środę zespół prowadzony przez Arne Slota zmierzy się z Paris Saint-Germain w 1/4 finału.

Niezależnie od wyników, władze klubu już myślą o letnim oknie transferowym. Priorytetem ma być wzmocnienie środka pola, a jednym z głównych kandydatów jest Malik Tillman z Bayeru Leverkusen. 23-letni reprezentant Stanów Zjednoczonych rozgrywa bardzo solidny sezon. W 34 meczach zdobył siedem bramek i zanotował jedną asystę we wszystkich rozgrywkach.

Według medialnych doniesień Liverpool jest gotowy przejść do konkretów i latem złożyć ofertę. Niemiecki klub wycenia swojego zawodnika na około 60 milionów euro. Bayer sprowadził ofensywnego pomocnika z PSV Eindhoven zeszłego lata i na ten moment nie jest jasne, czy będzie skłonny rozstać się z nim tak szybko.

Sam Tillman może być jednak otwarty na zmianę otoczenia. Warto jednak zauważyć, że Liverpool dysponuje już zawodnikami o podobnym profilu, takimi jak Florian Wirtz czy Alexis Mac Allister. Dlatego pojawiają się pytania, czy klub rzeczywiście zdecyduje się na kosztowny transfer. Kontrakt Tillmana z Bayerem obowiązuje do 2030 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości