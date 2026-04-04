Liverpool celuje w transfer pomocnika. W grze 60 mln euro

Malik Tillman na celowniku Liverpoolu

Liverpool zajmuje dopiero piąte miejsce w tabeli Premier League. W sobotę odpadł z Pucharu Anglii po dotkliwej porażce z Manchesterem City (0:4) na Etihad Stadium w ćwierćfinale rozgrywek. Bohaterem spotkania był Erling Haaland, który popisał się hat-trickiem. Już w najbliższą środę zespół prowadzony przez Arne Slota zmierzy się z Paris Saint-Germain w 1/4 finału.

Niezależnie od wyników, władze klubu już myślą o letnim oknie transferowym. Priorytetem ma być wzmocnienie środka pola, a jednym z głównych kandydatów jest Malik Tillman z Bayeru Leverkusen. 23-letni reprezentant Stanów Zjednoczonych rozgrywa bardzo solidny sezon. W 34 meczach zdobył siedem bramek i zanotował jedną asystę we wszystkich rozgrywkach.

Według medialnych doniesień Liverpool jest gotowy przejść do konkretów i latem złożyć ofertę. Niemiecki klub wycenia swojego zawodnika na około 60 milionów euro. Bayer sprowadził ofensywnego pomocnika z PSV Eindhoven zeszłego lata i na ten moment nie jest jasne, czy będzie skłonny rozstać się z nim tak szybko.

Sam Tillman może być jednak otwarty na zmianę otoczenia. Warto jednak zauważyć, że Liverpool dysponuje już zawodnikami o podobnym profilu, takimi jak Florian Wirtz czy Alexis Mac Allister. Dlatego pojawiają się pytania, czy klub rzeczywiście zdecyduje się na kosztowny transfer. Kontrakt Tillmana z Bayerem obowiązuje do 2030 roku.