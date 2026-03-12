Liverpool szykuje ruch na rynku. Na radarze pomocnik

Liverpool myślami jest już przy letnim oknie transferowym. Według doniesień CaughtOffside na celowniku The Reds znalazł się zawodnik broniący aktualnie barw Bournemouth.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Tyler Adams znalazł się na radarze Liverpoolu

Liverpool ostatnio nie ma powodów do zadowolenia. Ekipa prowadzona przez Arne Slota zaliczyła dwie porażki z rzędu. Tymczasem władze klubu powoli skupiają się już na letnim oknie transferowym, chcąc tak wzmocnić zespół, aby drużyna wróciła do walki o najwyższe cele. Nowe informacje przekazał serwis CaughtOffside.

Źródło podało, że Liverpool dołączył do wyścigu po Tylera Adamsa, który obecnie broni barw Bournemouth. Tym samym ekipa z Anfield Road jest kolejną, która ma w planach pozyskanie zawodnika. Wcześniej pojawiły się informacje, że piłkarz był obserwowany przez skautów Chelsea oraz Manchesteru United.

52-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych ma kontrakt ważny z obecnym pracodawcą do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość piłkarza jest natomiast szacowana na około 25 milionów euro.

W tej kampanii defensywny pomocnik wystąpił jak na razie w 19 meczach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył też jedną asystę. Na boisku zawodnik spędził 1437 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu może mieć już w sobotę. Bournemouth zmierzy się wówczas w roli gościa z Burnley w ramach 30. kolejki ligi angielskiej.

Adams trafił do ekipy z Vitality Stadium z Leeds United. W swojej karierze reprezentował również RB Lipsk. Z kolei pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w New York Red Bulls.