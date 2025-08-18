Transfer za 25 milionów. Bournemouth pozyskało piłkarza Liverpoolu

Liverpool tego lata nie tylko pozyskuje nowych piłkarzy, ale też żegna graczy, z którymi Arne Slot nie wiąże przyszłości. Z ciekawej okazji skorzystało Bournemouth.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slort

Ben Doak zamienił Liverpool na Bournemouth

Liverpool w trakcie trwającego okna transferowego mocno wzmocnił ofensywę. Do drużyny The Reds dołączyli m.in. Florian Wirtz i Hugo Ekitike. Jednocześnie młodym piłkarzom coraz trudniej przebić się do wyjściowego składu. Jednym z takich zawodników był Ben Doak, który zdecydował się na zmianę klubu.

Sześciokrotny reprezentant Szkocji zasilił Bournemouth, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie. Doak podpisał kontrakt na pięć lat. Wcześniej media informowały, że wartość transferu wyniesie 25 milionów funtów. Liverpool sporo zarobił, biorąc pod uwagę, że w lipcu 2022 roku pozyskał piłkarza z Celticu za zaledwie 600 tysięcy funtów.

Ben Gannon Doak.



The newest recruit at #afcb 🍒 pic.twitter.com/V7E38VvSsk — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 18, 2025

Doak w barwach drużyny z Anfield Road rozegrał zaledwie 10 spotkań. Nie zdobył w nich bramki ani nie zanotował asysty. W nowym klubie będzie musiał rywalizować o miejsce w składzie m.in. z Antoine’em Semenyo czy Davidem Brooksem.

Bournemouth nie rozpoczęło dobrze nowego sezonu Premier League. W pierwszej kolejce przegrało właśnie z Liverpoolem (2:4). Drugi mecz Wisienki rozegrają w najbliższą sobotę – będzie to ich pierwszy domowy występ w tej kampanii. Rywalem będzie Wolverhampton, a początek starcia zaplanowano na godzinę 16:00.

