Gianluca Di Marzio ujawnił. Roma wciąż walczy o gwiazdę Man Utd

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

AS Roma wciąż zabiega o Jadona Sancho

AS Roma w nowym sezonie będzie prowadzona przez Gian Piero Gasperiniego. Stołeczna ekipa ma ambicje, by namieszać w czołówce Serie A. Tymczasem władze Giallorossich nadal pracują nad wzmocnieniami. Ciekawe informacje przekazał ostatnio Gianluca Di Marzio.

Znany dziennikarz poinformował, że klub ze stolicy Włoch wciąż stara się o pozyskanie Jadona Sancho z Manchesteru United. Jest to o tyle interesujące, że skrzydłowy Czerwonych Diabłów wcześniej odmówił gry w Romie. Rzymianie liczą jednak na to, że uda się zmienić zdanie piłkarza i cały czas próbują przekonać go do transferu.

Anglik w poprzednim sezonie przebywał na wypożyczeniu w Chelsea. Łącznie rozegrał 42 spotkania, w których zdobył pięć bramek i zanotował 10 asyst. Od dłuższego czasu wiadomo, że Sancho nie znajduje się w planach Rubena Amorima na kampanię 2025/2026. Manchester United stoi więc przed wyzwaniem sprzedaży zawodnika i uzyskania za niego odpowiednich pieniędzy.

Sancho trafił do ekipy z Old Trafford w lipcu 2021 roku. Klub zapłacił wówczas za niego 85 milionów euro. W Premier League skrzydłowy nie pokazał jednak pełni swojego potencjału. Dotychczas rozegrał 83 mecze, w których strzelił 12 goli i zanotował sześć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, a aktualna wartość rynkowa wynosi 28 milionów euro.

Czytaj więcej: Barcelona chce grać w USA. Xabi Alonso zareagował bez ogródek