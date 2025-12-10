Salah na wylocie z Liverpoolu? Możliwy spektakularny transfer

Mohamed Salah po swoim ostatnim przekazie, sugerującym, że może odejść z Liverpoolu, stał się dla wielu klubów głównym celem transferowym. Ciekawe wieści podał "The Telegraph".

Al-Nassr też chce ruszyć po Mohameda Salaha

Mohamed Salah ma kontrakt ważny z Liverpoolem do końca czerwca 2027 roku. W każdym razie fakt, że Egipcjanin czuje się jednak w ekipie z Anfield Road bardzo niedoceniany, budzi sporo emocji. Tymczasem interesujące informacje przekazał dziennik „The Telegraph”.

Już wcześniej portal talkSPORT wskazał, że trzy kluby z ligi saudyjskiej mogą ruszyć po ofensywnego zawodnika The Reds. W tym gronie miały się znajdować takie ekipy jak: Al-Hilal, Al-Ahli czy Al-Ittihad. Okazuje się jednak, że to nie wszystkie kluby zainteresowane piłkarzem.

Źródło przekonuje z kolei, że Al-Nassr może również ruszyć po Salaha. Jeśli taki transfer udałby się Saudyjczykom, wówczas kolegą klubowym reprezentanta Egiptu mógłby być Cristiano Ronaldo. Godne uwagi jest to, że kluby z Arabii Saudyjskiej mają zamiar zrobić wszystko, co w ich mocy, aby pozyskać zawodnika już w styczniu. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 30 milionów euro.

Salah trafił do Liverpoolu w lipcu 2017 roku z AS Romy. Kosztował wówczas 42 miliony euro. Od tamtej pory w angielskiej ekipie wystąpił łącznie w 420 meczach. Zdobył w nich 250 bramek i zaliczył też 116 asyst.

W trakcie swojego pobytu w szeregach The Reds piłkarz wygrał kilka trofeów. Został między innymi raz mistrzem Premier League. Salah wygrał też Ligę Mistrzów z Liverpoolem. Ponadto na koncie zawodnika jest triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata oraz w spotkaniu o Superpuchar Europy.

