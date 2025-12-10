Salah może liczyć na oferty. Trzy kluby wyraziły zainteresowanie

Mohamed Salah może odejść z Liverpoolu już w zimowym okienku transferowym. Jak podaje stacja radiowa talkSPORT, trzy kluby z Arabii Saudyjskiej wykazują duże zainteresowanie egipskim gwiazdorem.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Ekipy z Arabii Saudyjskiej marzą o Mohamedzie Salahu

Mohamed Salah może odejść z Liverpoolu już w zimowym okienku transferowym. Relacje 33-letniego skrzydłowego z Arne Slotem znacząco się pogorszyły i coraz trudniej wyobrazić sobie dalszą współpracę obu stron.

Atmosferę dodatkowo podgrzały wypowiedzi zawodnika, w których wyrażał on żal do klubu, sugerując, że przed przedłużeniem kontraktu obiecano mu coś innego. Egipcjanin w ostatnich tygodniach nie jest bowiem podstawowym piłkarzem ekipy The Reds, a w poprzednim spotkaniu nawet nie znalazł się w kadrze meczowej.

Jeśli Salah ostatecznie zdecyduje się na odejście z drużyny mistrza Premier League, raczej nie będzie narzekał na brak ofert. Wszystko wskazuje na to, że w takim scenariuszu kapitan reprezentacji Egiptu opuści Europę.

Jak informuje stacja radiowa „talkSPORT”, bardzo poważne zainteresowanie 33-latkiem przejawiają trzy zespoły z Arabii Saudyjskiej, a mianowicie Al-Hilal, NEOM SC oraz Al-Qadsiah. Każdy z tych klubów mógłby zaoferować mu ogromne zarobki i rolę jednej z największych gwiazd ligi, co czyni transfer do Saudi Pro League jak najbardziej realnym.

Mohamed Salah, którego obserwuje również MLS-owe San Diego FC, reprezentuje barwy Liverpoolu od lipca 2017 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road za ponad 40 milionów euro z Romy. W tym sezonie rozegrał 19 spotkań, zdobywając 5 bramek i notując 3 asysty.

Jego wartość rynkowa wynosi 30 milionów euro, a obecny kontrakt mierzącego 175 centymetrów napastnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Coraz więcej wskazuje na to, że przyszłość atakującego może rozstrzygnąć się w najbliższych tygodniach.