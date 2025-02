Barcelona zaciera ręce! Inter podjął sensacyjną decyzję ws. Messiego

Inter Miami zgodził się na wypożyczenie Leo Messiego do Barcelony, ale pod warunkiem, że ten przedłuży umowę z klubem do końca grudnia 2027 roku, o czym donosi serwis "Fichajes".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi, Barcelona

Inter zgodził się na wypożyczenie Messiego do Barcelony, ale jest warunek

Lionel Messi od jakiegoś czasu łączony jest z sensacyjnym powrotem do Barcelony. Argentyński legendarny piłkarz chciałby bowiem jeszcze raz zagrać na nowym, zmodernizowanym Camp Nou. Obiekt, na którym przez wiele lat święcił największe sukcesy w karierze będzie oddany do użytku już w maju 2025 roku, a więc w niedalekiej przyszłości, co pozwala skrzydłowemu Interu Miami marzyć o powrocie do Dumy Katalonii.

Argentyńczyk związany jest jednak umową z klubem z MLS, przez co transfer definitywny wydaje się mało prawdopodobny, bowiem umowa 37-latka wygasa wraz z końcem grudnia 2025 roku. Okazuje się jednak, że sensacyjny powrót Messiego do Barcelony może nastąpić poprzez wypożyczenie. Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, Inter Miami pozwoli Lionelowi Messiemu odejść na wypożyczenie do Barcelony pod jednym warunkiem: jeśli przedłuży swój kontrakt do grudnia 2027 roku.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Lionel Messi w obecnym sezonie rozegrał trzy mecze i zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. W przeszłości kapitan reprezentacji Argentyny wystąpił dla Barcelony 778 razy i trafił do siatki rywali ponad 670 razy. Do tego dorzucił także 303 ostatnie podania. Skrzydłowy jest największą legendą Blaugrany w historii. Obecnie serwis “Transfermarkt” wycenia go na 20 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona szykuje się do ważnego ogłoszenia. Chodzi o Lewandowskiego