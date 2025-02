Barcelona szykuje się do ważnego ogłoszenia. Chodzi o Lewandowskiego

Barcelona dopina transfer Vitora Roque do Brazylii. Wówczas będzie mogła oficjalnie ogłosić dalszą współpracę z Robertem Lewandowskim i Inigo Martinezem - informuje "Sport".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zostanie w Barcelonie na kolejny rok

Barcelona walczy w tym sezonie o najwyższe cele. Na tym etapie jest liderem La Liga, a w 1/8 finału Ligi Mistrzów rozegra dwumecz z Benficą. Co więcej, ma w swoim dorobku Superpuchar Hiszpanii, a w Pucharze Króla walczy z Atletico Madryt o awans do finału. Drużyna Hansiego Flicka funkcjonuje znakomicie na boisku. W Katalonii intensywnie pracują również w gabinetach – w ostatnich tygodniach przedłużono umowy z największymi gwiazdami, w tym chociażby Pau Cubarsim, Ronaldem Araujo czy Pedrim. Na tym nie koniec, bowiem w marcu Blaugrana szykuje kolejne ważne ogłoszenia.

Wszystko za sprawą niemal przesądzonego odejścia Vitora Roque. Młody Brazylijczyk kompletnie się nie sprawdził, więc szybko wraca do rodzimego kraju. Wzmocni Palmeiras, które ma zapłacić ponad 20 milionów euro.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Sprzedaż Roque podniesie limit wynagrodzeń. Wówczas Barcelona będzie mogła ogłosić, że Robert Lewandowski i Inigo Martinez zostają w klubie na kolejny sezon. Obaj są już w pełni dogadani i nigdzie się nie wybierają.

Lewandowski wypełnił wymagany limit minut, więc jego kontrakt automatycznie się przedłużył. Będzie obowiązywał do połowy 2026 roku. To oznacza, że Barcelona zapewne nie ściągnie tego lata nowego napastnika. Martinez cieszy się natomiast wielkim zaufaniem Flicka, który woli na niego stawiać kosztem Araujo. Hiszpan także zostanie w klubie przynajmniej do końca sezonu 2025/2026.