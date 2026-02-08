Chelsea może sprzedać napastnika. Nie sprawdził się w Londynie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Delap

Liam Delap dostanie oferty od klubów Premier League

Liam Delap wzbudzał ogromne zainteresowanie przed sezonem 2025/2026. Zdolny snajper ostatecznie przeniósł się za 35,5 miliona euro z Ipswich Town do Chelsea. Transfer młodzieżowego reprezentanta Anglii był dużym wydarzeniem, ponieważ w Londynie liczono, że 23-letni napastnik stanie się ważnym ogniwem ofensywy drużyny The Blues.

Rzeczywistość okazała się jednak znacznie trudniejsza. Delap od początku miał problem z przebiciem się do podstawowego składu, a konkurencja w linii ataku sprawiła, iż aktualnie pełni jedynie marginalną rolę. Kiedy dostaje szanse, nie potrafi ich w pełni wykorzystać, przez co jego dotychczasowy pobyt na Stamford Bridge należy uznać za rozczarowujący.

W tej sytuacji wiele wskazuje na to, że angielski snajper latem zmieni otoczenie, aby odbudować swoją karierę. Delap raczej nie będzie narzekał na brak ofert. Jak informuje serwis „TEAMtalk”, 23-latek znajduje się bowiem na celowniku Manchesteru United, Newcastle United oraz Evertonu. Każdy z wymienionych klubów jest gotowy zapewnić mu znacznie ważniejszą funkcję w zespole, co może być kluczowe dla jego dalszego rozwoju.

W obecnej kampanii młodzieżowy reprezentant Anglii rozegrał 22 spotkania, jednak często wchodził z ławki rezerwowych. Na murawie spędził niespełna 1000 minut, zdobywając 2 bramki i notując 1 asystę. W Chelsea wiązano z nim znacznie większe nadzieje. Kontrakt Delapa z londyńskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku. Jego przyszłość będzie jednym z ciekawszych tematów nadchodzącego letniego okienka transferowego.