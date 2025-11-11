Lewandowski i Barcelona przed trudną decyzją. Możliwy zaskakujący ruch

Robert Lewandowski i jego przyszłość to temat ciągłych spekulacji i dyskusji. Tymczasem ciekawe informacje na temat reprezentanta Polski przekazało "Diario Sport".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski może przejść na emeryturę latem 2026 roku

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2026 roku. Jednocześnie między stronami doszło do porozumienia, że istnieje opcja przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy. Priorytetem dla zawodnika ma być kontynuowanie kariery w ekipie z Camp Nou. Tymczasem ciekawe wieści przekazało „Diario Sport”.

Źródło podkreśla, że sam Lewandowski i jego rodzina czują się bardzo dobrze w mieście i klubie. Tym samym perspektywa przeprowadzki do tak egzotycznego miejsca jak Arabia Saudyjska, nawet za duże pieniądze, nie ma być kusząca dla piłkarza. Lewandowski ma chęć, aby nadal mieszkać w Barcelonie i grać w szeregach Blaugrany.

Gigant ligi hiszpańskiej wciąż jednak nie podjął decyzji w sprawie przyszłości zawodnika. Co prawda klub docenia występy Lewandowskiego, ale przedstawiciele Barcy są też świadomi, że rozstanie z Polakiem uwolniłoby środki, które można byłoby przeznaczyć na opłacenie młodszego napastnika w najbliższych latach.

Zaskakujące doniesienia z Hiszpanii

Jasne jest, że Lewandowski nie domaga się żadnej wyjątkowej roli. Piłkarz po prostu wierzy w to, że wciąż może być wartością dodaną dla drużyny, nawet jeśli miałby grać znacznie mniej.

„Diario Sport” jednocześnie przekonuje, że 37-latek nie traktuje już zakończenia kariery latem przyszłego roku jako rozwiązania kompletnie nierealnego. Jeśli faktem stanie się, że Barcelona nie złoży Lewandowskiemu nowej oferty, a inne propozycje również nie będą spełniały oczekiwań piłkarza, to udanie się na piłkarską emeryturę może stać się faktem.

Barcelona na pewno nie chce podejmować decyzji pochopnie. W związku z tym, że jest jeszcze trochę czasu, każdy scenariusz pozostaje możliwy. Lewandowski też dawał już do zrozumienia, że jest zbyt wcześnie, aby podejmować ostateczne decyzje dotyczące przyszłości.

