Juventus podjął ważną decyzję. Fabio Miretti znalazł się na liście transferowej. Włoski pomocnik nie znajduje się w planach Starej Damy, która oczekuje ofert na poziomie 15 milionów euro - informuje Michele De Blasis.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Fabio Miretti na wylocie. Juventus oczekuje 15 milionów euro

Juventus przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Władze kluby chcą przygotować najlepszą możliwą kadrę dla Luciano Spallettiego. Tymczasem Michele De Blasis zdradza, że Stara Dama dodała zawodnika na listę transferową. Na wylocie z Turynu znalazł się Fabio Miretti. Bianconeri podjęli takie decyzje po ostatnim spotkaniu.

Fabio Miretti nie będzie tanią opcją dla zainteresowanych stron. Juventus oczekuje bowiem ofert za Włocha, które będą wynosiły około 15 milionów euro. Jeszcze nie znamy zespołów, które chciałyby pozyskać pomocnika Starej Damy, ale wkrótce sytuacja może nabrać tempa. Zawodnik przede wszystkim będzie ciekawą opcją dla drużyn ze środka tabeli Serie A, ale problem może stanowić wycena.

Sporo szans otrzymywał Fabio Miretti w Juventusie, ale finalnie zawodnik nie przekonywał swoimi umiejętnościami. 22-latek zapowiadał się na wielki talent, który będzie latami stanowił o sile turyńczyków. W pewnym momencie jednak piłkarski rozwój Włocha wyhamował.

Fabio Miretti w zeszłym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Juventusu. 22-latek zdołał strzelić jednego gola, a także zaliczył trzy asysty.