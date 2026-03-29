Lewandowski otrzyma oferty od tych czterech klubów. Dwaj giganci

Robert Lewandowski ma otrzymać oferty transferu i kontraktu od czterech klubów. Chodzi o Juventus, AC Milan. Chicago Fire oraz kluby z Turcji. Informacje w tej sprawie przekazał "Sport".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski i jego przyszłość w FC Barcelonie to temat, który w ostatnim czasie jest jednym z najważniejszych zarówno w Polsce, jak i w klubie ze stolicy Katalonii. Nie da się ukryć, że decyzja ws. kapitana reprezentacji Polski będzie wiązała się z wieloma innymi konsekwencjami, szczególnie dla zespołu Hansiego Flicka. Nie jest bowiem tajemnicą, że klub szuka oszczędności na pozyskanie nowego napastnika w zastępstwie Polaka.

Okazuje się jednak, że pomimo propozycji, którą Barcelona przygotowała dla swojego gwiazdora, może on liczyć także na oferty ze strony aż czterech innych klubów. Według informacji przekazanych przez „Sport”, Robert Lewandowski otrzyma propozycję kontraktu i transferu od: Juventusu, AC Milanu, Chicago Fire oraz klubu z Turcji. Wszystkie mają być konkurencyjne pod względem finansowym, co zapewne utrudnia wybór.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał 37 spotkań, w których zdobył 16 goli oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski aktualnie na 8 milionów euro. Naturalnie jego kontrakt z Dumą Katalonii wygasa wraz z końcem czerwca tego roku. Łącznie dla hiszpańskiego giganta rozegrał 184 mecze i zdobył 117 goli, co czyni go jednym z najlepszych strzelców w historii klubu.

