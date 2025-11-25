PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie zagra z kolegą z reprezentacji

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Robert Lewandowski? Przyszłość reprezentanta Polski ciągle nie jest pewna. Kontrakt 37-latka z FC Barceloną obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Kapitan Biało-Czerwonych liczy na to, że pozostanie w szeregach Dumy Katalonii, ale nadal nie wie, czy zdoła osiągnąć porozumienie z obecnym pracodawcą.

Jeżeli Lewandowski nie przedłuży umowy z Blaugraną, po zakończeniu sezonu stanie się wolnym zawodnikiem. Jednak były snajper Bayernu Monachium może zmienić klubowe barwy jeszcze w trakcie trwania obecnych rozgrywek. Może, ale niemal na pewno tego nie zrobi. Florian Plettenberg ujawnił, że Polak odmówił Fenerbahce i nie zagra z Sebastianem Szymańskim.

Turecki gigant miał nadzieję na to, że przekona gwiazdę FCB do zimowego transferu. Plettenberg twierdzi, że zainteresowanie ze strony ekipy ze Stambułu było konkretne. Mimo tego Lewandowski podjął ostateczną decyzję – w styczniowym okienku na pewno nie odejdzie z Camp Nou.