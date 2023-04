Jak donosi niemiecki Sport, czterech zawodników Barcelony wcale nie wyczekuje na powrót Leo Messiego do stolicy Katalonii. W gronie tym znajduje się, między innymi, Robert Lewandowski.

FC Barcelona pracuje nad powrotem Leo Messiego. Lwia część piłkarzy i trener mocno zabiegają o ponowne sprowadzenie legendy

Niemiecki Sport donosi jednak, że czterech zawodników nie uważa tego za dobry pomysł. W gronie tym znajduje się Robert Lewandowski

Polak chce zachować status największej gwiazdy, a do tego ma za złe Argentyńczykowi, że ten nie głosował na niego w ważnych plebiscytach

Lewandowski i trzech innych graczy nie życzą sobie powrotu Messiego?

Leo Messi opuścił FC Barcelonę latem 2021 roku. Do ostatniego dnia wydawało się, że Argentyńczyk podpisze nową umowę, ale okazało się to niemożliwe. Po niespełna dwóch latach powrót największej gwiazdy w historii klubu ponownie jest możliwy. Pracuje nad tym zarząd, tego ruchu wyczekuje też szkoleniowiec oraz lwia część piłkarzy. Jak donosi niemiecki Sport, bynajmniej nie wszyscy członkowie drużyny patrzą na to przychylnie.

Na czele frontu anty-Messi ma znajdować się Robert Lewandowski. Polak chce zachować status największej gwiazdy. Ponadto jest zły na Argentyńczyka, że ten nie oddawał na niego głosów w ważnych plebiscytach. Drugi z liderów szatni, który mówi “nie”, jest Marc-Andre ter Stegen. Niemiec ponoć od dawna nie dogaduje się z Messim, a gdy ten odchodził, powiedział, że to normalne w tego typu relacjach. Ponadto koszulki z numerem dziesięć nie zamierza oddawać Ansu Fati. Hiszpan miał wejść w buty dawnego idola, ale ten sezon jest w wykonaniu 20-latka nieudany. Większą wolność na boisku ma też po odejściu dawnej gwiazdy Ousmane Dembele. Już w pierwszych latach Francuza na Camp Nou widać było, że Messi nie traktuje go jak równego sobie. Ponadto obaj panowie lubią operować w tej samej strefie boiska.

Latem przekonamy się, czy ewentualny powrót Messiego nie sprawi, że z klubem pożegna się któryś z kluczowych graczy.

Lewandowski rozegrał już 35 spotkań dla Barcelony. Zanotował w nich 27 bramek i siedem asyst.

