Manchester United stoi w obliczu ewentualnej zmiany na ławce trenerskiej. Erik ten Hag ma zostać zwolniony po sezonie, a Stan Collymore uważa, że zastąpić go powinien Jose Mourinho.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Jose Mourinho zbawieniem Manchester United

Manchester United prawdopodobnie zdecyduje się na zmianę trenera po zakończeniu sezonu. Erik ten Hag znajduje się pod sporą presją, a brak awansu do Ligi Mistrzów może okazać się decydujący ws. przyszłości Holendra. W mediach pojawia się mnóstwo informacji na temat ewentualnego następcy 54-latka. Wśród nich padają takie nazwiska jak Thomas Tuchel, Gareth Southgate czy Jose Mourinho.

Dziennikarz Stan Collymore na łamach portalu caughtoffside.com przyznał, że kandydatura Southgate’a nie powinna być brana pod uwagę. Jego zdaniem Anglik nie będzie w stanie poradzić sobie z presją oraz możliwą krytyką. Jako idealnego kandydata, który w tym momencie idealnie pasuje do Czerwonych Diabłów, wskazuje Jose Mourinho. Portugalczyk pracował już na Old Trafford w latach 2016-2018.

– Myślałem, że objęcie posady trenera w Man United przez Jose Mourinho było złym posunięciem. Atak, atak, atak to jest historia United, a wraz z przybyciem The Special One zobaczyliśmy mroczną sztukę, gdy trwała epoka postępowych trenerów jak Guardiola czy Klopp – powiedział Stan Collymore na łamach Caughtoffside.com.

– Man United potrzebuje lidera, kogoś, kto chce wygrywać. Kogoś, kto stworzy tożsamość i styl gry nawet jeśli nie będzie on ekscytujący. Styl, który jest konkurencyjnym, wygrywa i eliminuje słabych i niedojrzałych – dodał.

– Coraz bardziej przekonuje się do tego, że jeden człowiek w futbolu wciąż ma tę umiejętność, która motywuje do działania. Tym kimś jest Jose Mourinho – wskazał potencjalnego trenera Man United dziennikarz Stan Collymore.

Mourinho podczas swojego pobytu w Manchesterze United prowadził zespół w 144 meczach, z których wygrał 84 spotkania. Za jego kadencji klub sięgnął po Ligę Europy, Tarczę Wspólnoty oraz Puchar Ligi Angielskiej.