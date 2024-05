Tottenham Hotspur - Burnley FC: typy i kursy na mecz Premier League. W nadchodzącym spotkaniu podopieczni Ange Postecoglou zagrają z przedostatnią drużyną w tabeli. Kto zwycięży w tym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji w Londynie już w sobotę (11 maja) o godzinie 16:00.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Guglielmo Vicario

Tottenham Burnley Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2024 18:16 .

Tottenham – Burnley, typy bukmacherskie

W nadchodzącym meczu Premier League drużyna Tottenhamu Hotspur przed własną publicznością podejmie Burnley. Będzie to ewidentnie starcie Dawida z Goliatem. Podopieczni Ange Postecoglou bowiem zajmują piątą lokatę w ligowej tabeli, natomiast beniaminek ma nikłe szanse na pozostanie w angielskiej elicie. Spotkanie zatem zapowiada się na jednostronne. Ja spodziewam się, że przynajmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Tottenham – Burnley, ostatnie wyniki

Tottenham Hotspur ostatnio prezentuje bardzo słabą formę. Podopieczni Ange Postecoglou w ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo (3:1 z Nottingham Forest) i ponieśli aż cztery porażki (0:4 z Newcastle United, 2:3 z Arsenalem, 0:2 z Chelsea, a także 2:4 z Liverpoolem).

Burnley natomiast ma nieco lepszy bilans od ich sobotniego rywala. W pięciu ostatnich spotkaniach “The Clarets” wygrali tylko raz (4:1 z Sheffield United), po drodze notując dwa remisy (1:1 z Brighton & Hove Albion oraz 1:1 z Manchesterem United) i ponieśli dwie porażki (0:1 z Evertonem, a także 1:4 z Newcastle United).

Tottenham – Burnley, historia

W obecnym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Na początku września Tottenham Hotspur odniósł zwycięstwo w lidze 5:2. Natomiast w styczniu “Koguty” odniosły skromne zwycięstwo nad Burnley w rozgrywkach FA Cup 1:0.

Tottenham – Burnley, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na wygraną zespołu prowadzonego przez Ange Postecoglou, to kursy na takie zdarzenie wahają się w okolicach 1.35. Natomiast na zwycięstwo Burnley sięgają nawet 7.00. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera ComeOn. Kod bonusowy na zakład bez ryzyka do 100 zł w ComeOn to GOAL.

Tottenham – Burnley, kto wygra?

Tottenham – Burnley, przewidywane składy

Tottenham Ange Postecoglou 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Tottenham Ange Postecoglou 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 4 Oliver Skipp 5 Pierre Emil Højbjerg 6 Radu Dragusin 9 Richarlison 10 James Maddison 11 Bryan Gil 18 Giovani Lo Celso 40 Brandon Austin 59 Mikey Moore 1 James Trafford 3 Charlie Taylor 7 Johann Berg Gudmundsson 9 Jay Rodriguez 10 Benson Manuel 18 Hjalmar Ekdal 23 David Datro Fofana 25 Zeki Amdouni 31 Mike Trésor Ndayishimiye

Tottenham – Burnley, transmisja meczu

Spotkanie Tottenhamu z Burnley będzie do obejrzenia w Polsce wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji w Londynie już w najbliższą sobotę, 11 maja, o godzinie 16:00.

