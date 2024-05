AS Roma zapłaciła PSG 2.5 mln euro za transfer Leandro Paredesa. Jak informuje Fabrizio Romano następna część kwoty zostanie wypłacona, jeśli zawodnik rozegra konkretną liczbę spotkań.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Leandro Paredes

80 meczów Paredesa w Romie = 2 miliony euro dla PSG

AS Roma podczas ostatniego okna transferowego wzmocniła kadrę sprowadzając dwóch piłkarzy Paris Saint-Germain. Na zasadzie transferu gotówkowego klub zasilił Leandro Paredes, zaś na roczne wypożyczenie trafił Renato Sanches. Władze rzymskiego klubu w sprawie Portugalczyka zdecydowali, że nie wykupią go na stałe. Natomiast w kontekście pomocnika z Argentyny będą musieli dopłacić do transferu.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Paredes trafił do Rzymu za 2,5 miliona euro, lecz w kontrakcie został wpisany bonus. Jeśli 29-latek rozegra w barwach Giallorossich 80 spotkań, to Roma będzie musiała wypłacić PSG dodatkowe 2 miliony. Zważywszy na to, że Argentyńczyk spisuje się w Serie A bardzo dobrze kwota, za jaką został sprowadzony, powinna zostać uznana jako promocyjna.

Łącznie Leandro Paredes w bieżącej kampanii rozegrał 37 spotkań, w których strzelił 5 goli i zanotował 7 asyst. Kontrakt z Romą podpisał do czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o dodatkowe 12 miesięcy. Wcześniej w Serie A występował w barwach Juventusu, Empoli oraz Werony.

Natomiast Renato Sanches zagrał tylko 12 spotkań w koszulce Wilków, w których strzelił jedną bramkę. Przez większą część sezonu był niedostępny do gry ze względu na przewlekłe kontuzje. Po powrocie do Paris Saint-Germain pomocnik ma od razu zostać sprzedany do innego klubu.