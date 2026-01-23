Lewandowski na wielkiej liście dla gigantów! Mają dwa miliardy do wydania

Robert Lewandowski znalazł się na liście 50 nazwisk, które mają latem trafić do Arabii Saudyjskiej. Polak jest na radarze Al-Ittihad oraz Al-Shabab, o czym poinformował serwis "TalkSport".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski, Salah i Vinicius – największe cele Arabii Saudyjskiej

Robert Lewandowski wkrótce będzie musiał podjąć decyzję na temat swojej przyszłości w FC Barcelonie, a właściwie być może bardziej to klub będzie musiał zdecydować, co dalej z Polakiem. Nie jest bowiem wielką tajemnicą, że kapitan reprezentacji Polski najchętniej zostałby w Hiszpanii. To właśnie w Katalonii czuje się najlepiej i nawet jeśli miałby mniej zarabiać oraz mniej grać, gotów jest pozostać w klubie.

Niemniej decyzji FC Barcelony w tym temacie nadal nie ma i wiele wskazuje, że dopiero pod koniec sezonu zostanie ona podjęta. To jednak oznacza, że Lewandowski jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. 37-latek w ostatnim czasie łączony był przede wszystkim z zainteresowaniem klubów z MLS, ale także Arabia Saudyjska nie odpuszcza. Według informacji przekazanych przez serwis „TalkSport”, Robert Lewandowski znalazł się na liście 50 nazwisk, które mają trafić do ligi latem po zakończeniu mistrzostw świata.

Napastnik Dumy Katalonii szczególnie obserwowany jest przez dwa tamtejsze kluby – Al-Ittihad oraz Al-Shabab. Kluby z Półwyspu Arabskiego mają do dyspozycji ogromne fundusze, które zapewnia liga. Mowa o około 2 miliardach euro za sezon, choć głównie na graczy nieco młodszych. Na wspomnianej liście są także: Mohamed Salah, Bruno Fernandes czy nawet Vinicius Junior. Trudno więc lekceważyć możliwości Saudyjczyków.

Zobacz także: Barcelona doszła do porozumienia! Klub sprowadza nowego napastnika