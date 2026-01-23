FC Barcelona doszła do porozumienia z Al-Ahly w sprawie transferu Hamzy Abdelkarima. Jak poinformowało Mundo Deportivo, sprawa jest na ostatniej prostej.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Ferran Torres

FC Barcelona finalizuje transfer nowego napastnika

FC Barcelona może odetchnąć z ulgą. W czwartek klub dopiął wszystkie szczegóły dotyczące sprowadzenia Hamzy Abdelkarima, 18-letniego napastnika Al-Ahly i młodzieżowego reprezentanta Egiptu.

Transakcja ma formę wypożyczenia do końca sezonu, w którym zawarto opcję wykupu. Kwota odstępnego nie ma przekroczyć trzech milionów euro, choć po spełnieniu określonych warunków bonusowych może wzrosnąć nawet do pięciu milionów.

Negocjacje nie należały do najłatwiejszych. Al-Ahly początkowo dążyło do przedłużenia kontraktu z młodym snajperem, zanim zgodzi się na jego odejście, co na pewien czas wstrzymało rozmowy. Kluczowa okazała się jednak postawa samego zawodnika, który od początku był zdecydowany na przeprowadzkę do Barcelony. Abdelkarim wierzy, że w katalońskim klubie młodzi piłkarze mają realną szansę na grę w pierwszym zespole, jeśli tylko potwierdzą swoje umiejętności.

W ostatnich dniach oba kluby przenosiły ustalenia ustne na zapisy kontraktowe. W czwartek proces ten został zamknięty, a teraz pozostaje już tylko oficjalne potwierdzenie transferu oraz przylot piłkarza do Hiszpanii. Abdelkarim ma przejść badania medyczne, po których dołączy do zespołu Barca Athletic.

Piłkarz raczej nie odegra znaczącej roli w podstawowym składzie w tym sezonie. Niemniej jednak, jeśli sprawi dobre wrażenie, to w przyszłości może okazać się realnym kandydatem na następcę Lewandowskiego lub bezpośredniego rywala Ferrana Torresa.