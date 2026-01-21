Konkretne opcje dla Lewandowskiego. Może tam trafić po sezonie

Robert Lewandowski ma przed sobą kluczową decyzję w sprawie przyszłości. Jego kontrakt z Barceloną wygasa, a szczególnie mocno zabiegają o niego kluby ze Stanów Zjednoczonych - informuje Florian Plettenberg.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha

Co zrobi Lewandowski? W MLS marzą o jego transferze

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z Barceloną tylko do końca obecnego sezonu. To sprawia, że jego przyszłość jest gorącym tematem dla mediów. Sam zawodnik pozostaje spokojny i wyczekuje decyzji ze strony hiszpańskiego giganta. Wciąż traktuje tę opcję priorytetowo, choć oczywiście spogląda także w innych kierunkach.

37-latek ma przed sobą kilka miesięcy gry dla Blaugrany. W tym czasie musi udowodnić, że wciąż stać go na wiele, a Hansi Flick może na niego liczyć. Barcelona nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji, ale jest skłonna go zatrzymać, o ile ten spełni dwa kluczowe warunki – zaakceptuje rolę rezerwowego oraz obniży swoje wynagrodzenie o połowę.

Trudno wyobrazić sobie Lewandowskiego w innym europejskim klubie. Jeśli dojdzie do przeprowadzki, najprawdopodobniej skusi się na grę na innym kontynencie. W tym wypadku szczególnie wysoko stoją notowania ekip ze Stanów Zjednoczonych. Florian Plettenberg twierdzi nawet, że Polak ma już stamtąd konkretne propozycje, a kluby MLS traktują jego transfer bardzo poważnie. Do tej pory łączono go z Chicago Fire, ale wygląda na to, że opcji jest więcej.

🚨🇺🇸 EXCL | Robert #Lewandowski has very concrete options in the MLS for the summer. #MLS clubs are pushing, and a move to the United States appeals to him.



Other options include Saudi Arabia or another challenging move within Europe.



His contract with #Barca is set to expire.… pic.twitter.com/kgDA5bV1TB — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 21, 2026

Lewandowski w tym sezonie balansuje między pierwszym składem a ławką rezerwowych. W sumie zanotował dziesięć trafień w 22 występach.