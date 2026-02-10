Lewandowski kuszony przez Chicago Fire. Wyciekły szczegóły oferty

Robert Lewandowski z końcem czerwca może zostać wolnym zawodnikiem. Jego kontrakt z FC Barcelona wygasa po sezonie. Ten fakt chce wykorzystać Chicago Fire. Sport pisze o szczegółach oferty dla reprezentanta Polski.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski dostał ofertę od Chicago Fire z gwiazdorską pensją

Robert Lewandowski będzie musiał podjąć jedną z ważniejszych decyzji w karierze. Wszyscy wiedzą, że kontrakt 37-latka wygasa w czerwcu bieżącego roku. Temat przyszłości polskiego napastnika jest szeroko omawiany nie tylko w polskich, ale także hiszpańskich mediach. Trudno jednoznacznie wskazać, jaki scenariusz na ten moment jest bardziej prawdopodobny. Przesłanie z Katalonii jest jednak jasne, jak dotąd nie było żadnych rozmów w sprawie przedłużenia umowy. Co więcej, w najbliższych tygodniach takowe również się nie odbędą ze względu na kampanię wyborczą. 15 marca odbędą się wybory prezydenckie.

W międzyczasie fakt wygasającego kontraktu chce wykorzystać Chicago Fire. Już kilka dni temu pojawiły się doniesienia, że Lewandowski otrzymał dwuletnią ofertę umowy od amerykańskiego klubu. Dziennik Sport ujawnił trochę szczegółów.

Według źródła propozycja kontraktu dla Lewandowskiego faktycznie obejmuje dwa lata. Można więc zakładać, że chodzi o umowę do czerwca lub grudnia 2028 roku (MLS gra systemem wiosna-jesień). Jeśli chodzi o pensję, to Chicago Fire zaproponowało Polakowi gwiazdorskie wynagrodzenie, czyli zostanie najlepiej zarabiającym piłkarzem w klubie.

Sport przypomina również, że w grudniu Lewandowski spotkał się w Barcelonie z przedstawicielami amerykańskiego klubu. Ponadto nie tak dawno Pini Zahavi, czyli agent piłkarza miał rozmawiać z właścicielem Chicago Fire – Joe Mansueto. O komentarz w sprawie możliwego podpisania kontraktu z reprezentantem Polski poproszono trenera klubu, ale ten nie chciał ujawnić żadnych szczegółów.

– Nie będę komentował negocjacji Lewandowskiego z Chicago Fire, ale mogę powiedzieć, że to fantastyczny piłkarz. Nie ma zawodnika, który w ostatnich 15 latach strzelił więcej goli niż Robert Lewandowski w pięciu najlepszych ligach. Strzela gole wszędzie, gdzie gra. Jestem jego wielkim fanem. Śledzę go od lat i jestem pewien, że jeśli lubisz piłkę nożną i lubisz gole, to Lewandowski musi ci się podobać – powiedział Gregg Berhalter, cytowany przez Sport.