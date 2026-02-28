Lewandowski może podjąć szokującą decyzję! Chodzi o dalszą karierę

Robert Lewandowski może zdecydować się na niespodziewany krok po zakończeniu obecnego sezonu. Jak donosi The Touchline, Polak rozważa nawet zakończenie kariery.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zakończy karierę?

Robert Lewandowski wciąż jest ważną postacią Barcelony, ale jego przyszłość na Camp Nou stoi pod dużym znakiem zapytania. Polak wciąż prezentuje solidną formę i właśnie strzelił czternastego gola w tym sezonie w ligowym meczu z Villarrealem. Mimo to według różnych mediów 37-latek prawdopodobnie nie otrzyma nowego kontraktu.

Tymczasem „The Touchline” twierdzi, że obecne rozgrywki mogą być jego ostatnimi w karierze. Choć napastnik otrzymuje lukratywne oferty z Arabii Saudyjskiej oraz USA, to on oraz jego rodzina doskonale czują się w stolicy Katalonii i nie chcą kolejnej przeprowadzki. Dlatego snajper ma brać pod uwagę zakończenie piłkarskiej kariery.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Robert Lewandowski is leaning more and more towards retirement after this season.



His family feels super comfortable in Barcelona and are not attracted by the idea of another chapter in a country far away, like Saudi Arabia. pic.twitter.com/0yhPKvOGc4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 28, 2026

Kapitan reprezentacji Polski może chcieć odejść, będąc wciąż na wysokim poziomie, podobnie jak zrobił to Toni Kroos. Z drugiej strony w poprzednich miesiącach sporo mówiło się o zainteresowaniu klubu MLS, Chicago Fire czy AC Milan.

Doniesienia brytyjskiego serwisu nie muszą być więc zgodne ze stanem faktycznym. Na razie nie można wykluczyć żadnego scenariusza łącznie z przedłużeniem umowy z Blaugraną. Wszystko wyjaśni się w najbliższych miesiącach.

