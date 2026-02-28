Lewandowski może podjąć szokującą decyzję! Chodzi o dalszą karierę

Robert Lewandowski zakończy karierę?
Robert Lewandowski wciąż jest ważną postacią Barcelony, ale jego przyszłość na Camp Nou stoi pod dużym znakiem zapytania. Polak wciąż prezentuje solidną formę i właśnie strzelił czternastego gola w tym sezonie w ligowym meczu z Villarrealem. Mimo to według różnych mediów 37-latek prawdopodobnie nie otrzyma nowego kontraktu.
Tymczasem „The Touchline” twierdzi, że obecne rozgrywki mogą być jego ostatnimi w karierze. Choć napastnik otrzymuje lukratywne oferty z Arabii Saudyjskiej oraz USA, to on oraz jego rodzina doskonale czują się w stolicy Katalonii i nie chcą kolejnej przeprowadzki. Dlatego snajper ma brać pod uwagę zakończenie piłkarskiej kariery.
Kapitan reprezentacji Polski może chcieć odejść, będąc wciąż na wysokim poziomie, podobnie jak zrobił to Toni Kroos. Z drugiej strony w poprzednich miesiącach sporo mówiło się o zainteresowaniu klubu MLS, Chicago Fire czy AC Milan.
Doniesienia brytyjskiego serwisu nie muszą być więc zgodne ze stanem faktycznym. Na razie nie można wykluczyć żadnego scenariusza łącznie z przedłużeniem umowy z Blaugraną. Wszystko wyjaśni się w najbliższych miesiącach.
