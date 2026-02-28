Lewandowski może podjąć szokującą decyzję! Chodzi o dalszą karierę

19:22, 28. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski

Robert Lewandowski może zdecydować się na niespodziewany krok po zakończeniu obecnego sezonu. Jak donosi The Touchline, Polak rozważa nawet zakończenie kariery.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zakończy karierę?

Robert Lewandowski wciąż jest ważną postacią Barcelony, ale jego przyszłość na Camp Nou stoi pod dużym znakiem zapytania. Polak wciąż prezentuje solidną formę i właśnie strzelił czternastego gola w tym sezonie w ligowym meczu z Villarrealem. Mimo to według różnych mediów 37-latek prawdopodobnie nie otrzyma nowego kontraktu.

Tymczasem „The Touchline” twierdzi, że obecne rozgrywki mogą być jego ostatnimi w karierze. Choć napastnik otrzymuje lukratywne oferty z Arabii Saudyjskiej oraz USA, to on oraz jego rodzina doskonale czują się w stolicy Katalonii i nie chcą kolejnej przeprowadzki. Dlatego snajper ma brać pod uwagę zakończenie piłkarskiej kariery.

Kapitan reprezentacji Polski może chcieć odejść, będąc wciąż na wysokim poziomie, podobnie jak zrobił to Toni Kroos. Z drugiej strony w poprzednich miesiącach sporo mówiło się o zainteresowaniu klubu MLS, Chicago Fire czy AC Milan.

Doniesienia brytyjskiego serwisu nie muszą być więc zgodne ze stanem faktycznym. Na razie nie można wykluczyć żadnego scenariusza łącznie z przedłużeniem umowy z Blaugraną. Wszystko wyjaśni się w najbliższych miesiącach.

