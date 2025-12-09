Lewandowski jest zdecydowany. Milan usłyszał decyzję ws. transferu

Robert Lewandowski jest zdecydowany w sprawie swojej przyszłości. Według „Mundo Deportivo” osoby z otoczenia napastnika stanowczo zaprzeczają, by napastnik rozważał styczniowy transfer do Milanu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski chce zostać w Barcelonie przynajmniej do końca sezonu

Robert Lewandowski ponownie stał się bohaterem spekulacji. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że Milan zamierza złożyć Barcelonie ofertę wymiany z udziałem Christophera Nkunku. Plotka nabrała rozpędu, lecz szybko została zdementowana. „Mundo Deportivo” informuje, że osoby bliskie piłkarzowi wykluczają możliwość negocjacji.

Barcelona już myśli o roszadach kadrowych przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Jedną z najważniejszych kwestii jest obsada pozycji numer dziewięć. Klub musi podjąć decyzję, czy kontrakt Lewandowskiego, wygasający po sezonie, zostanie przedłużony. Ewentualne rozstanie odciążyłoby budżet i dało przestrzeń do przebudowy kadry.

AC Milan miał widzieć w tej sytuacji okazję. Polak nie ma już tak pewnej pozycji jak dawniej. Coraz większą rolę odgrywa Ferran Torres, który regularnie przekonuje Hansiego Flicka swoją formą. To przesunięcie akcentów w ofensywie sprawiło, że rozpoczęto spekulacje już o zimowym transferze.

Wymiana z Nkunku tylko podgrzała atmosferę wokół napastnika. Informacje miały dodać całej historii sensacyjnego wymiaru. Szybko okazało się jednak, że brakuje im jakichkolwiek podstaw. Bliscy Lewandowskiego podkreślają, że nie ma rozmów, nie ma negocjacji i nie ma żadnego planu wymiany.

Barcelona wciąż ma przed sobą ważne decyzje dotyczące ofensywy, ale wszystko wskazuje na to, że przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się dopiero latem.

